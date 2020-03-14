أكثر من 1500 إصابة بكورونا في إسبانيا في يوم واحد

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





مدريد: سُجلت أكثر من 1500 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجدّ منذ مساء الجمعة في إسبانيا، ثاني أكثر دولة تأثراً في أوروبا بعد إيطاليا، فبلغ العدد الإجمالي 5753 إصابة، وفق الحصيلة الأخيرة التي نشرتها السلطات السبت.

وباتت الدولة التي تبدأ السبت بتطبيق حال التأهب لمحاولة للحدّ من انتشار الفيروس، تعدّ 136 حالة وفاة مقابل 121 مساء الجمعة.

ويُتوقع أن يتحدث رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز اعتباراً من الساعة 13,00 ت غ، بعد اجتماع وزاري استثنائي ويُرجّح أن يعلن على إثره عن تدابير جديدة.

وتسمح حال التأهّب للحكومة بفرض قيود على تنقّل الأشخاص وتنظيم بيع كل أنواع السلع.

Advertisements

وفيما ازداد عدد الإصابات عشر مرات منذ الأحد، كثّفت السلطات الوطنية والإقليمية التدابير في الأيام الأخيرة لمحاولة منع تفشي الفيروس.

وأعلنت منطقة مدريد الأكثر تأثراً بالوباء في البلاد مع قرابة ثلاثة آلاف إصابة، منذ السبت ومع إغلاق كل المتاجر والمحال غير الأساسية.

مواضيع قد تهمك :