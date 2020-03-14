رسميا.. اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:
اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019.
وتبدأ امتحانات الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 7/6/2020 وتستمر حتى يوم الأحد 5/7/2020.
جاء ذلك بعد عقد اجتماع مع أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر (الممثل الرسمي لصوت الطلبة) للاستماع إلى ملاحظات الطلاب وآرائهم بشأن جدول الامتحانات، بحضور الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان.
وأوضح حجازي، أن الوزارة أخذت في الاعتبار جميع نوعيات التعليم المتقدمة للامتحان والممثلة في طلاب المدارس الدولية ومدارس النيل ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، حتى لا تتعارض المواد القومية التي يؤدي فيها هؤلاء الطلاب الامتحانات طبقًا لجدول امتحانات الثانوية العامة مع المواد الخاصة بتلك الشهادات.
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