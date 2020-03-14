التضامن تتدخل لإنقاذ 19 مواطنًا بلا مأوى في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

قالت الدكتورة سوسن حبيش، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، إن فرق التدخل السريع التابعة للمديرية تمكنت من إيواء 19 مواطن بلا مأوى خلال اليومين الماضيين، لحمايتهم من موجة الطقس السيئ التي شهدتها المحافظة.

وأشارت "حبيش"، في تصريحات صحفية، إلى أنه جرى ايواء 17 من كبار السن في دار للرعاية، بالإضافة إلى طفلين في دار أطفال بلا مأوى، مؤكدة أن أعضاء فريق التدخل السريع مازالوا يجوبون شوارع المحافظة، لتقديم مساعدات عاجلة للمواطنين المتواجدين بالشوارع بلا مأوى، وكذلك تقديم البطاطين والمعونات والوجبات الساخنة لهم.

وشهدت محافظة بورسعيد، اليومين الماضيين، سقوط أمطار رعدية غزيرة على كافة الأحياء، يصاحبها أصوات الرعد والبرق في سماء المدينة، كما صاحب الأمطار الرعدية انخفاض شديد في درجات الحرارة، ورياح قوية، وارتفاع بأمواج البحر.