محافظ الغربية يستبعد مدير إدارة سمنود التعليمية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

قرر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم السبت، استبعاد مصطفي ناصف، مدير الإدارة التعليمية بسمنود ومحمد أبو كفر، وكيل الإدارة، وتكليف جيهان صابر مديرة إدارة التجريبيات بمديرية التربية والتعليم بالغربية بتسيير الأعمال الإدارة.

جاء بعد تلقي محافظ الغربية لعدة تقارير متابعة بكثرة شكاوي أولياء الأمور بالمدارس بإدارة سمنود بعدم المتابعة الجيدة لمديري المدارس وتردي الأوضاع وتبادل الشكاوي بين العاملين بالإدارة وإحالة عدد كبير للتحقيق بالنيابة الإدارية.

وعقدت جيهان صابر المكلفة بتسيير أعمال الإدارة التعليمية بسمنود اجتماعا مع مديري المراحل التعليمية لمتابعة تنفيذ توجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة والتواصل بين غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والتنسيق مع رئيس مدينة سمنود لسرعة شفط المياه المتراكمة داخل المدارس.

وأكدت مديرة إدارة سمنود خلال اجتماعها الأول على مديري المدارس بتفعيل عمل لجان الأزمات والكوارث والتواصل الفوري مع رؤساء الوحدات المحلية للتخلص من المياه وآثار الأمطار ومراجعة حالة المباني المدرسية وتأمينها وإزالة أي معوقات والتواصل فورا مع غرفة العمليات لحل أي مشكلة تعوق سير العملية التعليمية.

كما جرى نقل مدير إدارة سمنود السابق إلى قسم الوسائل التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالغربية ونقل وكيل الإدارة إلى إدارة شرق المحلة.