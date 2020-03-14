الخطوط الفنلندية توقف رحلاتها إلى 5 دول أوروبية

محمد اسماعيل - القاهرة - هلسنكي- (د ب ا):
أعلنت الخطوط الجوية الفنلندية فن إير اليوم السبت تعليق رحلاتها هذا الشهر إلى كل من الدنمارك والنرويج وروسيا وبولندا وبراغ في جمهورية التشيك.
وذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم أن الشركة سوف توقف الرحلات إلى بولندا اعتبارا من يوم غد الأحد، وإلى روسيا من يوم الإثنين.
وأشارت بلومبرج إلى أن شركة الخطوط الجوية الفنلندية سوف توقف الرحلات إلى الدنمارك والنرويج اعتبارا من يوم الثلاثاء، ويستمر وقف الرحلات حتى نهاية الشهر الجاري.
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