الإمارات: ايقاف إصدار كافة التأشيرات "مؤقتا" بداية من الثلاثاء المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - أبوظبي- (د ب أ):

قررت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم السبت "وقفا مؤقتا" لاصدار كافة التأشيرات ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل باستثناء حملة الجوازات الدبلوماسية .

وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، في بيان صحفي اليوم بثته وكالة أنباء الإمارات ( وام ) أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الوقائية و الإحترازية التي تتخذها الدولة، تجاوبا مع رفع مستوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) من قبل منظمة الصحة العالمية و إعتباره " وباءً " ما يجعل من السفر في هذه المرحلة على درجة عالية من الخطورة.

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واشارت إلى أن القرار لايسري على الأشخاص الذين صدرت لهم تأشيرات قبل تاريخ سريان تنفيذ هذا القرار .

و لفتت إلى أن قرار الوقف المؤقت للتأشيرات يأتي حتى يتم تفعيل آلية للفحص الطبي في بلدان المغادرة كإجراء إضافي، نظرًا لما تشهده دول العالم على صعيد مواجهة فيروس كورونا من إجراءات إحترازية ووقائية تستهدف الصالح العام لجميع الدول على حد سواء، و ما يمثله السفر بين البلدان في هذه المرحلة من خطورة عليها .

وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الامارات أعلنت أول أمس الخميس تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 85 حالة.