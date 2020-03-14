من هو الجزائري محمد خدة الذي يُحيي جوجل ذكراه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

احتفل مُحرك البحث جوجل، اليوم السبت، بذكرى ميلاد الرسام والنحات الجزائري الراحل محمد خدة.

يُعد خدة أحد مؤسسي فن الرسم الجزائري المعاصر، وأحد أعمدة ما يعرف بـ"مدرسة الإشارة". ولد محمدخدة في 14 مارس عام 1930 في مستغانم وهي مدينة ساحلية مطلة على البحر المتوسط، وهي عاصمة ولاية جزائرية بذات الاسم.

بعد أن تعلم الرسم على طريقة المراسلة في عام 1947، عمل بمرسم "غراندشوميير" الفرنسي المعروف في باريس عام 1952، ثم عاد إلى الجزائر بعد الاستقلال، حيث أقام معرضه الفني الأول هناك بعنوان "السلام الضائع" عام 1963.

وكان من عشاق شجرة الزيتون التي يعتبرها من العناصر البيئية البارزة بشكل عام والجزائرية بشكل خاص، وكان من المهتمين بالعمران الإسلامي.

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انتقل خدة من أسلوب التصوير في الرسم والنحت إلى أسلوب آخر يصفه بـ"عدم التصوير"، مفضلا هذه الكلمة على كلمة التجريد التي كان يعتبرها صورية إلى حد كبير، بحسب دراسة أكاديمية تناولت أعماله، وفق ما نقلته سكاي نيوز الإخبارية.

وتميز بتوظيف الحرف العربي كنعصر في الفن التشيكلي، بسبب مرونته وقابليتها الكبيرة للحركة والتشكيل.

وجمع خدة أعماله في كتابين هما: صفحات متناثرة مترابطة، ومعطيات من أجل فن جديد، وترك الفنان الراحل العديد من الإبداعات البصرية خلفه، مثل مقام الشهيد في ولاية المسيلة الجزائرية، وعمل فني بمطار الملك خالد في العاصمة السعودية الرياض.

وتولى رسم لوحات لمؤلفات عديدة وتصميم الملابس والديكورات لمسرحيات جزائرية، كما توجد أعماله بالمتحف الوطني للفنون الجميلة بالجزائر، ومتحف الفن الحديث في باريس

وتوفي خدة في العاصمة الجزائرية يوم 4 مارس 1991، وفي 2015 أطلقت الجزائر جائزة للفنون التشكيلية تحمل اسم الفنان الراحل، وتمنح لمبدعي هذا الفن في العالم العربي.