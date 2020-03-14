بسبب كورونا.. سوريا ترفع شعار خليك بالبيت

قررت وزارة الاتصالات والثقافة السورية، زيادة حجم الاستهلاك الشهري لباقات الإنترنت المخصصة للمواطنين، وقالت إن ذلك يأتي في إطار متابعة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد وفقا لموقع روسيا اليوم.

وأعلنت الوزارة أنها أقرت زيادة حجم الاستهلاك بنسبة 50% مجانا وحسب السرعة لشهر مارس، وذلك مشاركة

منها في تلك الحملة الوقائية.

وقالت الوزارة، إن الهدف من ذلك هو "تغطية زيادة استخدام الإنترنت خلال عطلة الجامعات والمدارس".

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وأوضحت، أن جميع مزودي خدمات الإنترنت، سيطبقون التعديل للمشتركين كافة.

وكان عدد من المواطنين السوريين، قد طالبوا الوزارة بإعادة

النظر في قرار سابق حدد استخدام الإنترنت المنزلي وفقا لنظام "العتبات"، وذلك بعد إعلان الحكومة أمس عن حزمة إجراءات احترازية من كورونا، شملت تعطيل المدارس والجامعات وخفض حجم العاملين في مؤسسات القطاع العام الإداري إلى حدود 40%.

وفي الإطار ذاته أعلنت وزارة العدل السورية اليوم السبت تعطيل المحاكم والدوائر القضائية بدءا من يوم الثلاثاء القادم وحتى الثاني من أبريل القادم.