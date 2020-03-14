إسبانيا تسجل أكثر من 1500 حالة جديدة مصابة بكورونا خلال 24 ساعة

سجّلت إسبانيا أكثر من 1500 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.



وقالت سلطات الصحة في إسبانيا - حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم السبت- إن عدد المصابين بالفيروس قد وصل إلى خمسة آلاف و753 شخصًا، من بينهم نحو

ثلاثة آلاف مصابًا في العاصمة مدريد.



ولفتت الشبكة الأوروبية إلى أن إسبانيا تستعد للإعلان عن حالة الطوارئ اليوم وأنه لم يُعلن على الفور عن حصيلة جديدة لحالات وفيات، غير أنه تم تسجيل

أمس 120 حالة وفيات من جراء الفيروس.ويعتزم مجلس الوزراء الإسباني عقد اجتماع في وقت لاحق اليوم لإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة أسبوعين وعن اتخاذ مزيد من الإجراءات للسيطرة على تفشي فيروس كورونا ، الذي ارتفع عدد المصابين به بصورة حادة خلال الأيام الأخيرة إلى أكثر من أربعة آلاف شخص في البلاد.