البحرين تعلن تعافي 16 حالة إضافية من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم السبت، عن تعافي 16 حالة إضافية من فيروس "كورونا" المستجد لـ 8 مواطنين بحرينيين و3 مواطنات بحرينيات ومواطنين اثنين سعوديين ومصري ومغربية ويوناني، وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، وذلك بعد تلقيهم العلاج والرعاية اللازمة تحت إشراف الطاقم الطبي المتخصص في أحد المراكز الخاصة بالعزل والعلاج،

وفق أفضل المعايير الدولية بحسب ما أوصت به منظمة الصحة العالمية، ليصل بذلك العدد الإجمالي للحالات المتعافية 60 حالة حتى الآن في المملكة.



وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين (بنا) - أنه تقرر إخراج الحالات بعد إجراء

الفحوصات المختبرية والتأكد من خلوهم من الفيروس، مؤكدةً أنها ستواصل متابعة الحالات المتعافية طبيًّا بحسب الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص؛ بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.



وجددَّت الوزارة دعوتها للمواطنين والمقيمين القادمين من إيطاليا وكوريا الجنوبية ومصر ولبنان خلال الأسبوعين الماضيين الاتصال على أرقام خاصة، أو التسجيل الإلكتروني عبر موقعها لجدولة موعد الفحص، واتباع التعليمات التي ستعطي لهم من قبل الفريق الطبي، مع ضرورة تجنب الاختلاط بالآخرين.

