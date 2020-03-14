كورونا وترامب.. الرئيس الأمريكي صافح وتعشى وخالط مصابين بالفيروس

حالة من العناد تسيطر على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رافضَا وبشدة خضوعه للحجر الصحي، رغم تفشي فيروس كورنا وتهديده للعديد من الشخصيات السياسية المسؤلة.

فيما نفى الطبيب شون كونلي، طبيب البيت الأبيض حاجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإجراء فحص فيروس كورونا المستجد.

يأتي هذا في الوقت الذي بلغ عدد من اختلط بهم الرئيس الأمريكي وتبين بعد ذلك إصابتهم بالفيروس 5 أشخاص.

ترامب يخرق المحازير الطبية بشأن كورونا

ورغم كل التحزيرات بشأن فيروس كورونا ومناشدة الأطباء من ملامسة أيدي الآخرين أو حتى الأسطح، داعين إلى ضرورة تعقيم اليدين أو غسلها بسرعة لتجنب الإصابة بالفيروس، يصر ترامب على خرق كل المحازير.

وفي إحدى اللقطات المحرجة، مد ترامب يده ليسلم على أحد الأشخاص، الذي رفض ملامسة يد ترامب واقترب منه بمرفقه، وهي طريقة جديدة للسلام يتبعها الكثير من الأشخاص لتجنب ملامسة أيدي الآخرين.

وخلال الموقف، ابتسم ترامب ليتجنب الحرج، وضرب مرفقه بمرفق الشخص، إلا أن الصورة كانت كافية لتثير موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وزير الاتصالات البرازيلي

في الأسبوع المنصرم التقى ترامب بوزير الاتصالات البرازيلي فابيو واجنجارتن، في مأدبة عشاء، وأعلنت سلطات بلاده أنه مصاب بـ"كورونا"، وقالت في بيان إنها أبلغت السلطات الأميركية بالفعل بإصابة الوزير "حتى تتخذ الإجراءات الاحترازية الضرورية".

كما صافح ترامب عضوان جمهوريان فى الكونجرس قبل إعلانهما دخول الحجر الصحى بعد التقائهما بشخص تأكدت إصابته بفيروس كورونا الجديد، النائب دوج كولينز من جورجيا الأسبوع الماضي، وسافر مع مات جايتس من فلوريدا على متن الطائرة الرئاسية.

وقال الطبيب كونلي إن ضيفا آخر على العشاء الذي أقيم في مارا لاجو اختلط بالرئيس لفترة وجيزة ثم بعد ثلاثة أيام بدأت تظهر عليه أعراض بكورونا وتأكدت إصابته بعدها.

يشار إلى أن عدد الإصابات في الولايات المتحدة تخطى، الجمعة، الـ1700 حالة، مع 40 وفاة، وفق جامعة جونز هوبكينز الأميركية.

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