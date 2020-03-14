قررت دولة الإمارات العربية المتحدة "وقفًا مؤقتًا" لإصدار كافة التأشيرات ابتداءً من ١٧ مارس الجاري باستثناء حملة الجوازات الدبلوماسية، وفقًا لصحيفة الإمارات اليوم.
وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في بيان لها اليوم أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الوقائية و الاحترازية التي تتخذها الدولة تجاوبًا مع رفع مستوى فيروس كورونا المستجد /كوفيد- 19/ من قبل منظمة الصحة العالمية واعتباره "وباءً" ما يجعل من السفر في هذه المرحلة على درجة عالية من الخطورة.
والجدير بالذكر أن القرار لايسري على الأشخاص الذين صدرت لهم تأشيرات قبل تاريخ سريان نفاذ هذا القرار .
وأشارت إلى أن قرار الوقف المؤقت للتأشيرات يأتي حتى يتم تفعيل آلية للفحص الطبي في بلدان المغادرةكإجراء إضافي نظرًا لما تشهده دول العالم على صعيد مواجهة فيروس كورونا المستجد من إجراءات احترازية ووقائية تستهدف الصالح العام لجميع الدول على حد سواء و ما يمثله السفر بين البلدان في هذه المرحلة من خطورة عليها .
و أكدت "الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية" في ختام بيانها أن هذا القرار ينبع من روح المسئولية التي تتحلي بها دولة الإمارات و ضمن جهودها لمكافحة هذا الفيروس حول العالم وتضامنًا منها مع دول العالم لعبور هذه الأزمة بسلام.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات توقف إصدار التأشيرات لتفادي انتشار كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.