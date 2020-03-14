لمواجهة كورونا .. ترامب يدعو الأمريكيين للعودة إلى الله

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عددًا من التغريدات على "تويتر" أعلن فيها أن يوم غدٍ الأحد سيكون "يومًا وطنيًّا للصلاة"، لحماية أمريكا ومنحها القوة في مواجهة تفشي فيروس كورونا، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وكتب ترامب "إنه لشرف عظيم لي أن أعلن يوم الأحد 15 مارس يومًا وطنيًّا للصلاة. نحن بلد، طوال تاريخنا، نتطلع إلى الرب للحماية والقوة في مثل هذه الأوقات".
وأضاف "بغض النظر عن المكان الذي قد تكون فيه، أشجعك على الاتجاه للصلاة في فعل إيماني.. معًا، سوف ننتصر بسهولة".
وأعلن ترامب أمس الجمعة حالة الطوارئ الوطنية، التي قال إنها ستمنح الولايات إمكانية الحصول على نحو 50 مليار دولار من الأموال الفيدرالية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
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