كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات تعلق جميع الرحلات الجوية إلى كل من لبنان وتركيا وسوريا والعراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت السلطات في دولة الإمارات، تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة إلى كل من لبنان وتركيا وسوريا والعراق اعتبارا من 17 مارس وحتى إشعار آخر، وفقًا لوكالة وكالة الأنباء الإماراتية.

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ويوم الخميس الماضي، أعلنت الإمارات شفاء 3 حالات جديدة لمصابين بـفيروس كورونا المستجد، وتعافيها التام من أعراض عقب بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، قال إنَّ "المنظمة ترى أن تفشي فيروس كورونا يشكل وباءً"، مضيفًا: "قلقون للغاية من مستويات الانتشار ومن مستويات عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة، لذلك وصلنا إلى تقييم مفاده أن كوفيد-19 (فيروس كورونا) يمكن تصنيفه بأنه وباء".