كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 154 شخصا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إسرائيل إلى 154 شخصا، حسبما أعلنت السلطات الإسرائيلية.

وسجلت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت 11 حالة إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرة إلى أن ثلاثة من مجمل عدد المصابين في البلاد لا يزالون في وضع خطر، فيما كان أربعة آخرون قد تعافوا.

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وأكدت الصحة الإسرائيلية، في بيان لها أن نحو 38 ألف شخص لا يزالون قيد الحجر الصحي المنزلي، بمن فيهم نحو ألف طبيب و600 ممرض و170 من أفراد فرق الإسعاف و80 صيدليا.

وأضاف البيان، أنه تم إخضاع أكثر من 6.8 ألف شخص في مختلف أنحاء البلاد لفحص كورونا.