كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيروس كورونا يشعل "حرب القرود" في شوارع تايلاند (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشرت لقطات فيديو على شبكة الإنترنت يظهر فيها عدد كبير من القرود يتشاجرون من أجل الطعام في شوارع تايلاند.

وهو الأمر الذي وصفته صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية بحرب عصابات شرسة بين مجموعات متنافسة من القرود تسبب فيها فيروس كورونا الذي أدى إلى الإضرار بالسياحة في البلاد.

فقد ترك تفشي فيروس كورونا الفنادق التايلاندية فارغة، ومرشدوها السياحيون دون عمل، وأسواقها هادئة بشكل غير عادي. كما تأثرت الحياة البرية في البلاد أيضًا بنقص الزاور.

Advertisements

وأوضح الفيديو اجتياح مئات من القرود لشوارع لوبوري بوسط تايلاند، ثم وقع قتال وحشي بينهم من أجل موزة.

عادةً ما يحصل القرود على الطعام بشكل جيد من السياح الذين يغمرون المدينة، ولكنهم يعانون الآن من الجوع بسبب الانخفاض الكبير في عدد زوار الدولة الآسيوية نظرًا للمخاوف من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد.

وقد انتشر هذا الفيديو في الوقت الذي سجلت فيه تايلاند يوم الخميس 11 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليصل الإجمالي إلى 70 شخصًا.