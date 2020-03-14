وزارة “أمزازي” تدعو التلاميذ إلى ملازمة منازلهم ومتابعة دراستهم عن بعد- بلاغ

خرجت وزارة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قبل قليل، بالبلاغ رقم 2، لتجدد التأكيد على أن توقيف الدراسة لا يعني مطلقا إقرار عطلة مدرسية استثنائية، وإنما ملازمة التلاميذ منازلهم ومتابعة دراستهم عن بعد عوض الدروس الحضورية.

وقال البلاغ، إن الوزارة تثير انتباه المتعلمات والمتعلمين والأطر الإدارية والتربوية والأسر وكافة المواطنات والمواطنين إلى أن أي مسطحة رقمية أو برامج معلوماتية يتم تداولها غير تلك التي أعلنت أو ستعلن عنها بشكل رسمي لا يعتد بها.

وتعمل الوزارة، بحسب البلاغ، على اتخاذ مجموعة من التدابير لأجل ضمان الاستمرارية البيداغوجية والتحصيل الدراسي لجميع المتعلمات والمتعلمين، وذلك عن طريق موارد رقمية وسمعية بصرية، ستتم الاستفادة منها عبر المنصة الإلكترونية TelmideTICE وكذا القناة التلفزية الثقافية.

وأوضح البلاغ، أن الوزارة، ستعلن في بلاغ رسمي مفصل، عن كيفية الولوج إلى هذه الدروس، كما ستقوم بنشر دليل مفصل بهذا الخصوص عبر موقعها الرسمي www.men.gov.maو صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وشدد الوزارة، على أنها ستحرص على التواصل المستمر مع أسرة التربية والتكوين والرأي العام الوطني في هذا الشأن، عبر بلاغات رسمية وكذا عبر قنواتها التواصلية المؤسساتية.