التزوير قاده للمشاركة.. النجم البرازيلي رونالدينهو يفوز بدوري السجناء بالباراغواي

قاد النجم البرازيلي رونالدينهو فريقه للفوز بدوري السجناء بعد تألقه في المنافسة، والمساهمة في الفوز بالمباراة النهائية.
وسجل رونالدينهو 5 أهداف ومنح لاعبي فريقه 6 تمريرات حاسمة ساهمت في تحقيق فوز عريض بواقع 11 – 2، وفق إفادة مصادر إعلامية في الباراغواي.
وقاد رونالدينهو فريقه للتتويج باللقب، الذي هو عبارة عن خنزير يزن 15 كيلوغراما، بعدما تسابقت فرق السجناء على الظفر بخدماته خلال الدوري.
يشار إلى أن الملتمس الذي تقدم به دفاع النجم السابق لبرشلونة لتمتيعه بالسراح المؤقت قوبل بالرفض، ويواصل قضاء عقوبة الحبس بسبب ولوجه الباراغواي بجواز مزور رفقة شقيقه.
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