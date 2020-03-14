ارتفاع عدد اللاعبين المصابين في الدوري الإيطالي بـ”كورونا” إلى 9 في الـ 3 أيام الأخيرة

ارتفع عدد اللاعبين المصابين بفيروس كورونا في الدوري الايطالي إلى 9 بعد تأكد إصابة الأرجنتيني جيرمان بيتزيا، مدافع وعميد فريق فيورينتينا، وزميله باتريك كوتروني، وفق ما كشفه الفريق الايطالي في بلاغ رسمي.

ويواصل فيروس “كورونا” المستجد تربصه بلاعبي “الكالشيو” بعدما كل من دانيال روغاني، لاعب يوفنتوس، الغامبي عمر كولي، السويسري البان إكديل، الايطاليين أنطونيو لاغومينا ومانولو غابياديني، النرويجي مورتن تورسبي من سامبدوريا، والكرواتي دوسان فلاهوفيتش من فيورينتينا.

ويعيش الدوري الايطالي فترة عطالة إجبارية نتيجة توقيفه منذ يوم 10 مارس بسبب تداعيات انتشار فيروس “كورونا” المستجد، الذي جعل إيطاليا تتصدر قائمة الدول الأوروبية الأكثر تضررا من الوباء العالمي.