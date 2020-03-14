إب.. وفاة مختطف بعد أسابيع من الإفراج عنه من سجون الحوثي متأثرا بإصابته

السبت 14 مارس 2020

في جريمة جديدة تضاف لسجل جرائم مليشيا الحوثي الإنقلابية، توفي مختطف بمحافظة إب بعد أسابيع من الإفراج عنه من سجون المليشيا الحوثية.



وقالت مصادر متطابقة إن مختطفا توفي بمديرية السياني جنوب محافظة إب بعد أسابيع من الإفراج عنه من سجون مليشيا الحوثي بمدينة إب.

وأضافت المصادر أن السجين يدعى مصطفي عبدالله حمود المزلم وتعرض للإختطاف من قبل مسلحي المليشيا الإنقلابية قبل أشهر.

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وأكدت المصادر تعرض "المزلم" لعمليات تعذيب جسدية ونفسية مروعة في سجون مليشيا الحوثي الإنقلابية.

وتحدثت مصادر محلية أن وشاية من أحد أقارب المختطف كانت وراء عملية الإختطاف والتي دامت لأكثر من أربعة أشهر في سجون المليشيا الحوثية وفيها ظهرت عليه أمراض عدة جراء عمليات التعذيب الجسدية والنفسية.

وبحسب مصادر مقربة من أسرة المختطف، فإنه أصيب بأمراض عدة في السجن وأفرج عنه بعد تدخل وساطات قبلية ومحلية كبيرة للإفراج عن المزلم بعد إصابته بأمراض عدة وتدهور وضعه الصحي، ليظل بعد عميلة الإفراج عنه قرابة سبعة أسابيع طريح الفراش وبعدها فارق الحياة.

وتمارس مليشيا الحوثي عمليات تعذيب وحشية ومروعة بحق المختطفين من أبناء المحافظة في عشرات السجون بمختلف مديريات إب، وتوفي العديد من المختطفين إما داخل السجون أو عقب ايام أو أسابيع من الإفراج عنهم، ووثقت منظمات حقوقية ومحلية عدة وفاة أكثر من 15 مختطف بسجون مليشيا الحوثي بالمحافظة، وخصوصا في سجون الأمن السياسي بمدينة إب.