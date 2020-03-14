- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن إحصائية بإصابات كورونا في الدول العربية حتى ظهر اليوم والان مع التفاصيل
السبت 14 مارس 2020
فيما يلي إحصائية بالإصابات بوباء كورونا عربياً حتى ظهر السبت:
علم قطرقطر 337
البحرين 210
الكويت 104
لبنان 98 (3 وفيات)
العراق 93 (8 وفيات)
مصر 93 (2 وفاة)
السعودية 86
الإمارات 85
فلسطين 38
الجزائر 37 (3 وفيات)
عمان 20
تونس 16
المغرب 8 (1 وفاة)
السودان 1
موريتانيا 1
كانت هذه تفاصيل خبر إحصائية بإصابات كورونا في الدول العربية حتى ظهر اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.