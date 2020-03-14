شكرا لقرائتكم خبر عن إحصائية بإصابات كورونا في الدول العربية حتى ظهر اليوم والان مع التفاصيل

السبت 14 مارس 2020 فيما يلي إحصائية بالإصابات بوباء كورونا عربياً حتى ظهر السبت:

علم قطرقطر 337 البحرين 210 الكويت 104 لبنان 98 (3 وفيات) العراق 93 (8 وفيات) مصر 93 (2 وفاة) السعودية 86 Advertisements الإمارات 85 فلسطين 38 الجزائر 37 (3 وفيات) عمان 20 تونس 16 المغرب 8 (1 وفاة) السودان 1 موريتانيا 1

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