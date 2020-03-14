اخبار العالم

إحصائية بإصابات كورونا في الدول العربية حتى ظهر اليوم

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إحصائية بإصابات كورونا في الدول العربية حتى ظهر اليوم والان مع التفاصيل

السبت 14 مارس 2020

فيما يلي إحصائية بالإصابات بوباء كورونا عربياً حتى ظهر السبت:

 

 

علم قطرقطر 337

 

البحرين 210

 

الكويت 104

 

لبنان 98 (3 وفيات)

 

العراق 93 (8 وفيات)

 

مصر  93 (2 وفاة)

 

86

Advertisements

 

الإمارات  85

 

 فلسطين 38

 

الجزائر 37 (3 وفيات)

 

عمان 20

 

تونس 16

 

المغرب 8 (1 وفاة)

 

السودان 1

 

موريتانيا 1

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إحصائية بإصابات كورونا في الدول العربية حتى ظهر اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا