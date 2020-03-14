الحوثية تواصل استغلال مدارس إب لنشر خطاب الكراهية والتحشيد الطائفي

السبت 14 مارس 2020

تواصل مليشيا الحوثي الإنقلابية استغلال المدارس والجامعات لنشر أفكارها الطائفية الهادفة للزج بالطلاب وصغار السن إلى محارق الموت الحوثية.



وقالت مصادر تربوية إن مليشيا الحوثي تواصل استغلال المدارس والجامعات لنشر أفكارها الطائفية وأنشطتها الإنقلابية في مختلف مديريات المحافظة.

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وأضافت المصادر، أن المدارس في زمن مليشيا الحوثي، تحولت إلى منصات لنشر أفكار طائفية وترديد للصرخة الإيرانية ومراكز للتحشيد والتحريض على الكراهية.

وفرضت المليشيا الحوثية أنشطة متعددة على طلاب المدارس من بداية شهر مارس الجاري تتضمن خطاب التحريض والكراهية والتحشيد لجبهات القتال الحوثية، في ظل زيارات ميدانية من قيادات حوثية لتنفيذ تلك الأنشطة بشكل إجباري.