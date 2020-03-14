شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من 4 دول والان نبدء بالتفاصيل
وقالت الهيئة، في بيان أصدرته اليوم نشرته وكالة أنباء الإمارات( وام) إن قرار تعليق الرحلات جاء بعد دراسة وتقييم الوضع العالمي وانتشاره على معظم دول العالم، ومن ضمنها ايطاليا، حيث أن هناك تنسيقاً وتعاوناً مستمراً مع كافة الجهات المعنية داخل وخارج الدولة لمراقبة تطورات الأوضاع للمحافظة على أمن وسلامة الطيران المدني.
وأهابت الهيئة للطيران المدني بجميع المسافرين المتأثرين بالقرار ضرورة المتابعة، والتواصل مع شركات الطيران المرتبطين معها، لتعديل وجدولة رحلاتهم وضمان عودتهم سالمين الى وجهاتهم النهائية دون أي تأخير أو التزامات أخرى.
وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الامارات أعلنت أول أمس الخميس تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 85 حالة.
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