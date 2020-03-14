شكرا لقرائتكم خبر عن فيتنام تحظر دخول الأجانب لمدة 30 يوما والان نبدء بالتفاصيل
وقالت وزارة الخارجية الفيتنامية في بيان إن أي شخص زار تلك الدول في غضون 14 يوما قبل وصوله إلى فيتنام، سيتم منعه من دخول البلاد، بداية من غد الأحد.
ووفقا لوكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية، علقت الحكومة الفيتنامية إصدار تأشيرات الدخول عند الوصول للقادمين من جميع دول العالم. وأوضحت الحكومة في بيان أنه يستثنى من هذا الحظر الدبلوماسيون ورجال الأعمال، ولكنهم قد يخضعون لفحوص صحية، وربما الحجر الصحي.
ويأتي هذا القرار في أعقاب تعليق فيتنام الإعفاء من الحصول على تأشيرة دخول لمواطني تسع دول أوروبية.
وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في فيتنام إلى 47، حيث أن هناك 20 تقريبا منها لها صلة برحلة قادمة من لندن إلى هانوي.
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