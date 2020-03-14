شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلق إصدار التأشيرات باستثناء حملة الجوازات الدبلوماسية والان نبدء بالتفاصيل

قررت دولة الإمارات العربية المتحدة "وقفا مؤقتا" لاصدار كافة التأشيرات ابتداء من ١٧ مارس الجاري باستثناء حملة الجوازات الدبلوماسية . وأوضحت في بيان اليوم أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الوقائية و الإحترازية التي تتخذها تجاوبا مع رفع مستوى فيروس كورونا المستجد /كوفيد- 19/ من قبل منظمة الصحة العالمية و إعتباره " وباءً " ما يجعل من السفر في هذه المرحلة على درجة عالية من الخطورة.

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