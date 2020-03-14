وأضاف :"نطالب رئاسة مجلس النواب بعقد جلسة طارئة لبحث الإجراءات الحكومية بحق امريكا التي انتهكت السيادة الوطنية، حيث مضينا فعلياً بجمع تواقيع اكثر من عشرين نائباً والعدد في تزايد لتقديم طلب رسمي الى رئاسة المجلس لعقد الجلسة".
واكد عليوي، ان "الجلسة الطارئة ينبغي ان تعقد خلال هذا الاسبوع، بحضور رئيس الوزراء بالحكومة المستقيلة عادل عبد المهدي"، محذراً "من محاولات امريكا تنفيذ للضغط على الحكومة بغية انهاء الحشد لأنه السد المنيع بوجه الإرهاب وهي محاولة لاعادة داعش بشكل جديد".
وشدد على "أهمية ان يناقش اجتماع الرئاسات الثلاث الذي دعا له رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي كافة الاجراءات القانونية على ارض الواقع للرد على العدوان الامريكي بعيداً عن بيانات التنديد والاستنكار التي لم تعد ذات جدوى او معنى".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب يكشف عن جمع تواقيع لعقد جلسة طارئة تناقش الخروقات الأمريكية وكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.