خلية الأزمة في واسط تقرر منع إقامة مجالس العزاء

قررت خلية الأزمة في محافظة واسط، السبت، منع إقامة مجالس العزاء نهائيا تماشياً مع اجراءات منع انتشار فايروس كورونا.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "يمنع دخول الوافدين إلى المحافظة من جميع المداخل ومنع إقامة مجالس العزاء (الفواتح) نهائياً".

وأضاف أن "أمر غلق منفذ "زرباطية" ينفذ من الساعة 12 ليلا من فجر يوم الأحد ويمنع دخول وخروج الوافدين ويتم غلق المنفذ تماما وتتولى الأجهزة الأمنية ذلك وإلى إشعار آخر".