التحالف الدولي يُدلي بأول تعليق بشأن قصف التاجي

أدلى التحالف الدولي، السبت، بأول تعليق بشأن القصف الذي استهدف قاعدة التاجي شمالي العاصمة بغداد.
وذكر التحالف في بيان، أن "ما لا يقل عن (25) صاروخا عيار 107 ملم سقط على قاعدة معسكر التاجي العراقية التي تستضيف قوات التحالف".
وأضاف ان "الهجوم تم في الساعة 10:51 صباحاً (بتوقيت العراق)".
وأضاف ان "الهجوم تم في الساعة 10:51 صباحاً (بتوقيت العراق)".
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