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التحالف الدولي يُدلي بأول تعليق بشأن قصف التاجي

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أدلى التحالف الدولي، السبت، بأول تعليق بشأن القصف الذي استهدف قاعدة التاجي شمالي العاصمة بغداد.
وذكر التحالف في بيان، أن "ما لا يقل عن (25) صاروخا عيار 107 ملم سقط على قاعدة معسكر التاجي العراقية التي تستضيف قوات التحالف".

وأضاف ان "الهجوم تم في الساعة 10:51 صباحاً (بتوقيت العراق)".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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