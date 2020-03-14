التحالف الدولي يُدلي بأول تعليق بشأن قصف التاجي

وذكر التحالف في بيان، أن "ما لا يقل عن (25) صاروخا عيار 107 ملم سقط على قاعدة معسكر التاجي العراقية التي تستضيف قوات التحالف".

وأضاف ان "الهجوم تم في الساعة 10:51 صباحاً (بتوقيت العراق)".

