الاتحاد العربي يؤجل مباريات نصف نهائي 'كأس محمد السادس'

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2020-03-14 | 13:54
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أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، تأجيل منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية بسبب اجراءات محاربة فايروس كورونا.
واضاف "فقد تقرر تأجيل مباريات دور نصف النهائي القادمة من مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال حتى إشعار آخر".
وكان من المقرر، أن يلتقي الإسماعيلي نظيره الرجاء البيضاوي، مساء غد الأحد، في نصف نهائي البطولة العربية بالمغرب، قبل أن يُعلن الرجاء تعليق نشاطه وتسريح اللاعبين لأجل غير مسمى.
فيما كان سيلتقي فريق الشباب الإماراتي نظيره اتحاد جدة السعودي، في نصف نهائي البطولة العربية، قبل أن تُعلن السعودية تعليق انشطة كرة القدم لأجل غير مسمى.
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