الاتحاد العربي يؤجل مباريات نصف نهائي 'كأس محمد السادس'

وذكر الاتحاد في بيان أنه "نظراً إلى المستجدات الراهنة المتعلقة بالوباء العالمي (فيروس كورونا)، وحرصاً من الاتحاد العربي لكرة القدم على أهمية الاحترازات الوقائية القائمة في مختلف الدول، وحفاظاً على سلامة الجميع".واضاف "فقد تقرر تأجيل مباريات دور نصف النهائي القادمة من مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال حتى إشعار آخر".

وكان من المقرر، أن يلتقي الإسماعيلي نظيره الرجاء البيضاوي، مساء غد الأحد، في نصف نهائي البطولة العربية بالمغرب، قبل أن يُعلن الرجاء تعليق نشاطه وتسريح اللاعبين لأجل غير مسمى.

فيما كان سيلتقي فريق الشباب الإماراتي نظيره اتحاد جدة السعودي، في نصف نهائي البطولة العربية، قبل أن تُعلن السعودية تعليق انشطة كرة القدم لأجل غير مسمى.

