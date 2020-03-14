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الاتحاد العربي يؤجل مباريات نصف نهائي 'كأس محمد السادس'

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2020-03-14 | 13:54

الاتحاد العربي يؤجل مباريات نصف نهائي

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أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، تأجيل منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية بسبب اجراءات محاربة فايروس كورونا.
وذكر الاتحاد في بيان أنه "نظراً إلى المستجدات الراهنة المتعلقة بالوباء العالمي (فيروس كورونا)، وحرصاً من الاتحاد العربي لكرة القدم على أهمية الاحترازات الوقائية القائمة في مختلف الدول، وحفاظاً على سلامة الجميع".

واضاف "فقد تقرر تأجيل مباريات دور نصف النهائي القادمة من مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال حتى إشعار آخر".

وكان من المقرر، أن يلتقي الإسماعيلي نظيره الرجاء البيضاوي، مساء غد الأحد، في نصف نهائي البطولة العربية بالمغرب، قبل أن يُعلن الرجاء تعليق نشاطه وتسريح اللاعبين لأجل غير مسمى.

فيما كان سيلتقي فريق الشباب الإماراتي نظيره اتحاد جدة السعودي، في نصف نهائي البطولة العربية، قبل أن تُعلن تعليق انشطة كرة القدم لأجل غير مسمى.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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