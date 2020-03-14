الإمارات توقف 'مؤقتاً' التأشيرات بعد رفع فيروس كورونا لمستوى وباء

قررت الإمارات، السبت، ايقاف منح التأشيرات مؤقتاً بعد رفع فيروس كورونا لمستوى وباء. وبحسب "سكاي نيوز عربية"، فإن "الإمارات توقف مؤقتا منح كل التأشيرات ابتداء من 17 مارس تجاوبا مع قرار منظمة الصحة العالمية رفع فيروس كورونا إلى مستوى وباء". وأضافت أن "الإمارات تؤكد أن قرار وقف منح التأشيرات مؤقتا لا يسري على الأشخاص الذين صدرت لهم تأشيرات قبل تاريخ سريان نفاذ هذا القرار".

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