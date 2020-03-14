سوفيتوف الروسي يضع العلم العراقي في مقر تدريباته بسبب صفاء هادي

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2020-03-14 | 13:39
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أعلن نادي كريليا سوفيتوف الروسي، وضع العلم العراقي في مقر تدريبات فريق الكرة، بعد ضم نجم اسود الرافدين صفاء هادي.
هادي انتقل الى سوفيتوف في الميركاتو الشتوي الحالي، قادماً من نادي الشرطة، ليكون اول لاعب عراقي ينضم للدوري الروسي.
وذكر النادي عبر موقعه الرسمي، أن "النادي أضاف اعلام جديدة بعد ضم اللاعبين صفاء هادي مهدي زيفان، حيث يتم تعليق اعلام اللاعبين المحترفين المتواجدين في الفريق".
وينتظر هادي مشاركته الرسمية الأولى مع الفريق، حيث يأمل بان يضع بصمته في اول احتراف له.
وذكر النادي عبر موقعه الرسمي، أن "النادي أضاف اعلام جديدة بعد ضم اللاعبين صفاء هادي مهدي زيفان، حيث يتم تعليق اعلام اللاعبين المحترفين المتواجدين في الفريق".
وينتظر هادي مشاركته الرسمية الأولى مع الفريق، حيث يأمل بان يضع بصمته في اول احتراف له.
المحرر: محمد خليل
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