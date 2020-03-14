تعطيل الدوام وفرض حظر على التجوال في نينوى غداً وبعده

وذكر بيان لمكتب المحافظ نجم الجبوري رئيس الخلية واطلعت عليه الخليج 365، ان "خلية الازمة عقدت جلستها الرابعة برئاسة محافظ نينوى نجم الجبوري".

وأضاف أن "الخلية قررت تعطيل الدوام الرسمي وفرض حظر للتجوال في محافظة نينوى يومي الاحد والاثنين بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فيما يخص الوزارات والهيئات الاتحادية لغرض القيام بتعقيم وتعفير الأماكن العامة والشوارع والأسواق".



وأوضح البيان، أنه "بعد انتهاء العطلة ليومي الاحد والاثنين يستمر فرض حظر للتجوال في عموم محافظة نينوى من الساعة الخامسة عصرا ولغاية السادسة صباحا ابتداء من يوم 17/3/2020 ولغاية 1/4/2020 ويكلف أصحاب المولات والمحلات بتعقيمها وتعفيرها بإشراف ومتابعة من دائرة الرقابة الصحية في محافظة نينوى".