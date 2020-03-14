نشطاء يشنون هجوماً حاداً على "جمال عيد وليلى سويف" بعد هجومهم على الدولة المصرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الناشط الحقوقي المصري جمال عيد ، وذلك بعد هجومه على الدولة المصرية كعادته مؤخرا بدون أي سند أو دليل، تنفيذا للأوامر التي يتلقاها من عناصر خارجية تسعى للنيل من مصر وشعبها.



ومن أبرز الانتقادات التي تم توجيها إلى عيد عبر منصات "السوشيال ميديا" : "البعيد تقريبا نظره بقى على قده.. عمال شغال على العالم الافتراضي بتاعه.. هجوم على الدولة بدون أي سند تنفيذا للأوامر اللي جياله من اللي مشغلينه".

Advertisements

كما اتهموه أيضا بالخيانة وتجاهل الإيجابيات التي تنفذها الدولة والقائمون عليها، والتركيز فقط على السلبيات: "ما بیشوفشي جهود الدولة خاصة بأزمات المطر وفيروس كورونا.. أكيد لأن الخيانة بقت بتسري في دمه.. نراهنك يا جمال لو مشيت في الشارع وخمسة بس عرفوك يبقى ليك الكلام".

وأيضًا، هاجم رواد السوشيال ميديا الناشطة السياسية المصرية ليلى سويف والدة السجين علاء عبدالفتاح المحبوس على ذمة التحقيقات في قضية حصر أمن الدولة العليا طوارئ، ووجهوا لها رسالة قالوا فيها: "يا أستاذة ليلى احترمي سنك إنتي ست كبيرة اتكلمي كويس على الناس علشان يعرفوا يحترموكي".

وتابعوا: "طريقتك وكلامك هيجيبولك الكلام لو استمريتي تتعاملي بنفس أسلوبك عمال على بطال"، واختتموا: "صدقينا الكذب مالوش رجلين ومش هينفعك في آخرتك".