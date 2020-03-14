قناة "الحياة" توضح حقيقة خبر تعليق الدراسة لمدة أسبوعين في مصر.. ووزير التربية والتعليم يعلق

حالة من البلبلة يصاحبها حالة من الغضب انتابت عدد كبير من أولياء الامور بعد نشر صفحة قناة الحياة خبر عن تعليق الدراسة لمدة أسبوعين أعتبارًا من غدًا الاحد الموافق 15 مارس وذلك كان في الساعة الثالثة من فجر اليوم السبت.

بعد نشر الخبر، حدثت حالة من البلبلة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم نشر الخبر على الجروبات المختلفة والخاصة بأولياء الأمور، مما أحدث بلبلة، دفعت مصادر بوزارة التربية والتعليم للتعليق وتوضيح صحة الخبر.

وأصدرت قناة “الحياة” بيان توضيحي، بشأن نشرها خبر خاطيء عن تعليق الدراسة لمدة أسبوعين، اعتبارًا من غدًا الأحد الموافق 15 مارس، مما أثار غضب الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في بيان الحياة: “نشرت الصفحة في حوالي الثانية صباح اليوم، خبرا منسوب إلى مدريات التعليم بشأن تأجيل الدراسة، وتبينت إدارة الصفحة أن الخبر عار من الصحة، وأنه خطأ تحريري، وقد تم رفع الخبر خلال 14 دقيقة من ساعة نشره، وتعتذر الصفحة لكافة متابعيها عن هذا الخطأ، وتؤكد أنه لم تصلها أي معلومات من مدريات التعليم بهذا الصدد”.

بدوره، نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، كل ما أثير خلال الساعات الاخيرة عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بشأن تعليق الدراسة في مصر لمدة أسبوعين

وقال وزير التربية والتعليم: "أرجو من المصريين ألا ينساقوا وراء أي كلام غير رسمي يتم تداوله بشأن هذا الموضوع ، مؤكدا أنه في حالة صدور مثل هذه القرارات يتم إعلانها في بيان رسمي واضح و بشفافية تامة".

وأضاف وزير التربية والتعليم : أن مثل هذه القرارات تصدر بشكل علمي بمشاركة جميع أجهزة الدولة ، فأرجو أن نتحرى كلنا الدقة والحذر فيما نقرأه هذه الأيام.

Advertisements

وأكد وزير التربية والتعليم انه حتى الان الدراسة مستمرة في جميع المدارس ، ولا تغيير في جدول الامتحانات ولا في الخريطة الزمنية التي اعلنتها الوزارة في بداية العام الدراسي الحالي. حسبما نشر موقع "صدى البلد".

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه لم يتم إصدار قرار بعمل أي تغيير في المحتوى التعليمي أو المقررات الدراسية المستهدفة للإنتقال من سنة دراسية الي السنة الأعلى.



واستكمل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تصريحاته قائلا : تتابع وزارتي التربية والتعليم والصحة ، موقف فيروس كورونا المستجد في كافة مدارس الجمهورية علي مدار الساعة .

وكانت قد انتشر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خبر نصه : وزارة التعليم تعلن تعليق الدراسة لمدة أسبوعين اعتبارا من الأحد 15 مارس 2020 .

وفي وقت سابق، نفى مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، ما تردد بشأن تعليق الدراسة وتعطيلها لمدة أسبوعين اعتبارا من الأحد 15 مارس. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

وقال المصدر لـ”القاهرة 24″ لا صحة لما نشرته الصفحة الرسمية لقناة الحياة على فيس بوك، بشأن هذا القرار.

قناة “الحياة” نشرت الخبر، وبعدها تجاوز عدد المشاركات فيه لـ20 ألف شير وأكثر من 15 ألف تعليق، وعلم “القاهرة 24″، أن إدارة القناة ستفتح تحقيقاً بشأن ما حدث وكيفية النشر.

وتداول عدد من مواقع التواصل الاجتماعى الخبر، بشكل كبير وانتشر على عدد من صفحات السوشيال ميديا وجروبات ومجموعات التعليم والجامعات المغلقة، وأثار ضجة وسط أولياء الأمور والأهالى مندهشين من توقيت النشر وعدم صدور بيان رسمي من التربية والتعليم، فى وقت نفى فيه الوزير قبل ساعات أى تعطيل أو تعليق للدراسة فى مصر بشأن كورونا، مشدداً على أن الإلغاء يقتصر على الأنشطة الطلابية فقط كالتجمعات والرحلات وغيرها، مطالبا ومناشدا الجميع بما فيهم وسائل الإعلام بتحري الدقة والمهنية فى النشر والرجوع للمصادر الرسمية فى هذه الأمور الحساسة والتوقيت الحرج من عمر الوطن.