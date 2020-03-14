مرهج : حالة الطوارئ بدعة والأصح حالة التعبئة الطبية والصحية وهذه مسؤولية قرار المجلس الأعلى للدفاع

أشارت المحامية ​سندريلا مرهج​ في تصريح لها إلى أن "​حالة الطوارئ​ كما يطالب بها الناس ونحن معهم هي التشدد بإجراءات ​الوقاية​ والعزل ومنع التجمعات والإقفال، وهو إجراء ضروري، ولكن حالة الطوارئ وفق القانون في ​لبنان​ مغايرة بمفاعيلها لما يسمى State Of Emergency في الدول الأجنبية".

ولفتت الى ان "واقع الأوبئة نص عليه قانون الدفاع الوطني في الفقرة د من المادة ٨، بحيث يعود حصرا للمجلس الأعلى للدفاع أن يقرر حالة التعبئة الصحية والطبية و التي تفرض مجموعة من التدابير بإشراف وتحت سلطة ​القضاء​ و ​الأجهزة الأمنية​ كافة دون استثناء ودون حصر ب​الجيش​".

وشددت على أن "الفريق السياسي اليوم الذي يريد مصلحة الشعب والوطن في لبنان عليه أن يطالب ويعمل على إقرار حالة التعبئة".