النشرة: اتحاد بلديات العرقوب يتخذ سلسلة تدابير وقائية لمواجهة كورونا

عقد ​اتحاد بلديات العرقوب​ في مقره في ​الهبارية​ اجتماعا موسعا حضره الى رئيس الاتحاد ​محمد صعب​ وكافة رؤساء ​البلديات​ قائمقام حاصبيا احمد الكريدي طبيبة ​القضاء​ الدكتورة ندى حمد وممثلين عن ​الصليب الاحمر اللبناني​ الشؤون الاجتماعية مدير عام ​مستشفى حاصبيا الحكومي​ ممثل عن ​وزارة التربية​ والتعليم العاليي وعن الاحزاب و​القوى الوطنية​ في المنطقة وعن ​قوات اليونيفيل​ و​الاجهزة الامنية​ اللبنانية وعن المستوصفات الحكومية والخاصة في المنطقة وقد خصص الاجتماع حول السبل الايلة لمواجهة خطر فيروس ​الكورونا​ والاجراءات والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها منعا لدخوله المنطقة .

وبعد التداول خلص المجتمعون على سلسلة قرارات والتشديد على ضرورة تطبيقها من قبل المواطنين والبلديات وخاصة لجهة الالتزام بكافة التعليمات والقرارات الوقائية الصادرة عن ​وزارة الصحة العامة​ و​منظمة الصحة العالمية​ وكافة الجهات والمؤسسات المعنية بما فيها البلديات كما كان تاكيد على ضرورة اقفال كافة اماكن التجمعات والاماكن السياحية والنوادي والملاعب الرياضية واماكن التسلية كما توافق المجتمعون على اطلاق حملة تعقيم تطال كافة البلديات والمؤسسات الحكومية والخاصة والمحال التجارية ودور العبادة وغيرها من اماكن التجمعات البشرية مع توزيع منشورات وحملات توعية للمواطنين بهدف الحيلولة دون وصول هذا الوباء الى المنطقة اذا امكن.

رئيس الاتحاد الحاج محمد صعب اكد على اهمية التوصيات وضرورة التزام اهلنا في هذه المنطقة بها وبكافة التعليمات الصادرة من قبل وزارة الصحة العامة والجهات المعنية ونحن في الاتحاد همنا الاول والاخير بذل المستطاع لتجاوز هذا الخطر والحفاظ على صحة وسلامة اهلنا وتجنيبهم اي مكروه .