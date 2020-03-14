مدير كلية الاعلام 1 ينفي الشائعات عن تحويل مبنى الكلية الى مستشفى

نفى مدير كلية الاعلام في الجامعة اللبنانية الفرع الاول عماد بشير، في بيان، "كل الشائعات عن تحويل مبنى الكلية الكائن في منطقة الاونيسكو، وليس وطى المصيطبة، الى مستشفى خاص للمصابين بمرضى الكورونا"، مشددا على أن أبواب الكلية "مفتوحة لمن يريد التأكد من صحة ما يتم تداوله. كما ان الصورة المرفقة مع الخبر الكاذب لا علاقة لها بمبنى الكلية في الاونيسكو ولا في مبنى الكلية القديم في وطى المصيطبة".
واذ أكد بشير أن "الجامعة اللبنانية أثبتت أهميتها بالنسبة الى الوطن في ذروة الأزمات"، دعا "مطلقي الشائعات والاكاذيب الى الكف عن محاولات استهداف هذا الصرح الوطني الكبير".
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