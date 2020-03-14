النشرة: بلدية النبي شيت اطلقت حملة تعقيم مقامات والمساجد ومبنى البلدية

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​البقاع​ أن "بلدية ​النبي شيت​ اطلقت حملة تعقيم مقامات والمساجد ومبنى ​البلدية​ وأقفلت ​المطاعم​ واماكن التجمعات حمايةً من مرض ​الكورونا​ في وقت نظم أهالي البلدة اعتصاما امام تجمع المزارع الدواجن وسط البلدة لإزالة ​مزارع الدجاج​ من بين المنازل لانهم يسببون أمراض في الجهاز التنفسي h1n1"، لافتة الى أن " المشاركين طالبوا باقفال مزارع الدواجن التي تسبب ضررا على ​الصحة العامة​ وتبعث ​الأمراض​ في ظل تفشي مرض الكورونا، رغم وجود قرار بالاقفال منذ العام ٢٠١٧ رئيس بلدية النبي شيت حسن الموسوي أكد ان المزارع تشكل ضررا صحيا على الاهالي و​البيئة​ بسبب وجود هذه المزارع بين المنازل وقد تسببت بتفشي مرض الn1h1 عام ٢٠١٠ وما نخشاه اليوم هو تفشي الأمراض وان تنتقل العدوى والامراض للناس وطالب وزير الداخلية بالتعاون حيال مسألة لا يستهان بها تتسبب ضررا بصحة الناس".

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