إيطالي يبتكر طريقة طريفة للوقاية من فيروس كورونا

ابتكر مواطن إيطالي طريقة طريفة للوقاية من الإصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد، خاصة في أماكن التجمعات.

ووفقا لما نشرته قناة "أيه بي سي نيوز" الأمريكية، قرر الرجل التجول في أحد أسواق العاصمة روما وهو يرتدي ما يشبه شكل دائري مصنوع من الخشب ويحيط به من كل الجهات مانعا الآخرين من الاقتراب منه.

وباتت ​إيطاليا​ أكثر بلد أوروبي ينتشر فيه فيروس كورونا، حيث ارتفع عدد المصابين أكثر من 15 ألف إصابة، و1016 حالة وفاة، حتى الجمعة.