سلطات المغرب: تسجيل 9 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع العدد إلى 17

أعلنت السلطات الصحية في المغرب عن تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 17، وقرر المغرب تعليق الرحلات من والى المانيا وهولندا وبلجيكا. كذلك قررت الداخلية المغربية الغاء جميع النشاطات والعروض الفنية في البلاد.
وكانت في وقت سابق قد قرّرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في المغرب، "تعليق الدراسة في المغرب ابتداء من 16 آذار الحالي وحتّى إشعار آخر، تفاديًا لتفشّي فيروس "كورونا" المستجد".
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