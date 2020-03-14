شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كيفية التصويت فى انتخابات نقابة المحامين غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد النقابة العامة للمحامين، غدا الأحد، الانتخابات على منصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة، حيث يتنافس على منصب النقيب 18 مرشحًا و95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية و4 عن استئناف بنى سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة و9 عن استئناف قنا و15 عن استئناف طنطا و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالى عدد المرشحين 194 مرشحًا.

و قدم عدد من كبار المحامين ارشادات عن كيفية الإدلاء بالصوت فى الانتخابات، والتى جاءت كالآتى:

- استلام البطاقة الانتخابية الصفراء من مقر النقابة.

- الذهاب لمقر اللجنة وإبراز كارنيه النقابة وبطاقة الرقم القومى مع البطاقة الانتخابية لمشرف على اللجنة.

- أثناء التصويت يستلم الناخب ثلاثة ورقات لإبداء الرأى والاقتراع.

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الورقة الأولى :-

خاصة باختيار النقيب

الورقة الثانية :-

خاصه باختيار محامين الإدارات القانونية

يتم اختيار ثلاثة مرشحين

الورقة الثالثة:-

خاصة اختيار المرشحين لمجلس النقابة عن المستوى العام وتصم كل مرشحين محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية، ويتم اختيار 25 مرشحا منهم .