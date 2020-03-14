وكيل النواب يطالب بزيادة ميزانية رفع كفاءة محطات الصرف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والرئيس الشرفي لحزب الوفد، بالشكر للحكومة والموظفين والمسئولين الذين عملوا في ظل الطقس السيئ مع أزمة الأمطار الشديدة التي شهدتها مصر اليومين الماضيين، مؤكدا أن الأزمة كشفت معدن الشعب المصري العظيم ووقوفه بجانب الحالات الإنسانية.
وأكد "وهدان" في بيان له، أنه سيتقدم بطلب للحكومة لزيادة الموازنة وتوفير معدات لرفع كفائه محطات الصرف وخاصة في المناطق المحرومة والتي عانت من مشاكل بسبب أمطار، مؤكدا أن الحكومة تعاملت بشكل جيد يؤكد أن هناك تطور في أدائها وفي مواجهتها للأزمات.
وأشار "وكيل النواب"، إلى أن البرلمان شكل العام الماضي لجنة برئاسته من أجل دراسة أسباب فشل الحكومة في التعامل مع أزمة الأمطار ومنع تكرار ما حدث، مضيفا أن الحكومة استفادت مما حدث الفترة الماضية ومجلس النواب قدم في ذلك الوقت القرارات والتوصيات للحكومة لاحتواء أي أزمة مماثلة في المستقبل ، مع العلم أن المناخ في مصر تغير بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
وكانت قد تعرضت مصر لموجة من الطقس السيء منذ الأربعاء الماضي، وتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم السبت، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، ويشهد أمطار متوسطة على بعض المناطق، والرياح معتدلة.
وتلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً بموقف الشكاوى الواردة أثناء فترة سوء الأحوال الجوية والأمطار يومى 12 و13 مارس 2020.
وأشار الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، إلى أن المنظومة تلقت 5022 شكوى خلال يومى 12 و13 مارس 2020 حتى الساعة 2 ظهرا، حيث تلقت 2211 شكوى خلال اليوم الأول و2811 شكوى باليوم الثانى، وتم التعامل معها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
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