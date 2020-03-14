شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل النواب يطالب بزيادة ميزانية رفع كفاءة محطات الصرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والرئيس الشرفي لحزب الوفد، بالشكر للحكومة والموظفين والمسئولين الذين عملوا في ظل الطقس السيئ مع أزمة الأمطار الشديدة التي شهدتها مصر اليومين الماضيين، مؤكدا أن الأزمة كشفت معدن الشعب المصري العظيم ووقوفه بجانب الحالات الإنسانية.



وأكد "وهدان" في بيان له، أنه سيتقدم بطلب للحكومة لزيادة الموازنة وتوفير معدات لرفع كفائه محطات الصرف وخاصة في المناطق المحرومة والتي عانت من مشاكل بسبب أمطار، مؤكدا أن الحكومة تعاملت بشكل جيد يؤكد أن هناك تطور في أدائها وفي مواجهتها للأزمات.

وأشار "وكيل النواب"، إلى أن البرلمان شكل العام الماضي لجنة برئاسته من أجل دراسة أسباب فشل الحكومة في التعامل مع أزمة الأمطار ومنع تكرار ما حدث، مضيفا أن الحكومة استفادت مما حدث الفترة الماضية ومجلس النواب قدم في ذلك الوقت القرارات والتوصيات للحكومة لاحتواء أي أزمة مماثلة في المستقبل ، مع العلم أن المناخ في مصر تغير بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

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