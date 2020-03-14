نواب: الحكومة والمحافظون نجحوا في تخطى اختبار "الطقس السيئ"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه عدد من نواب البرلمان، التحية للحكومة والمحافظين في إدارة الأزمة لمواجهة الآثار السلبية للأمطار، والتخطيط بشكل صحيح لتفادى وقوع كوارث تطول المواطنين والوصول لأقل الأضرار.

وكانت مصر تعرضت لموجة من الطقس السيئ منذ الأربعاء الماضي، وتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم السبت، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا، ويشهد أمطارا متوسطة على بعض المناطق، والرياح معتدلة.

ووصف النائب حسين أبو جاد، عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، نجاح حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بجميع وزارائها ومحافظيها وجميع المسئولين الذين كانوا جميعا على مستوى المسئولية والحرفية غير المسبوقة فى التعامل مع الأمطار الغزيرة التى هطلت لساعات طويلة على البلاد، بأنه إنجاز تاريخى للدولة المصرية.

وقال "أبو جاد": "لقد جاء الوقت لنقدم الشكر للحكومة بعد نجاحها وإدارتها لملف مواجهة الآثار السلبية للأمطار بأسلوب علمى ومهنى واحترافى، ورأينا العديد من الوزراء والمحافظين يطوفون الميادين والشوارع والمجتمعات العمرانية الجديدة لمتابعة الحد من الآثار السلبية للأمطار على الطبيعة، كما رأينا مديرو الامن بالمحافظات وضباط ورجال المرور على مدى الـ 48 ساعة فى مختلف الشوارع والميادين لتخفيف الآثار السلبية للأمطار".

وأشاد النائب حسين أبو جاد بالمواقف الوطنية المشرفة للشعب المصرى ولشباب مصر الواعد فى مساندة جهود الدولة المصرية فى مواجهة الأمطار، قائلا: هذا هو الشعب المصرى العظيم الذى لن تتغير مواقفه أبدا وسيظل يقف صفا واحدا ويدا واحدة خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات التى تواجه مصر داخليا وخارجيا "

النائب فؤاد أباظة: الشرقية نجحت بامتياز

بينما وجه النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب وعضو مجلس النواب عن دائرة أبو حماد بمحافظة الشرقية، التحية للدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية واللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية ولجميع القيادات التنفيذية ورؤساء المدن والمراكز وقيادات الشرطة وضباط ورجال المرور على نجاحهم الكبير فى مواجهة الاثار السلبية للأمطار .

وقال " أباظة " أن محافظة الشرقية بقيادة الدكتور ممدوح غراب والتنسيق والتعاون بين جميع المسئولين بها نجحت فى تنفيذ تكليفات الدولة بدرجة امتياز فى مواجهة جميع الآثار السلبية للأمطار، مؤكدا أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء نجحت فى تنفيذ خططها العلمية بكل مهنية واحترافية على مستوى الجمهورية فى مواجهة الأمطار.

وطالب الدكتور مصطفى مدبولى وجميع الوزراء والمحافظين والمسئولين اتخاذ هذه الخطط العلمية والمدروسة منهاج عمل فى الأزمات، موجها التحية للشعب المصرى العظيم الذى كان كعادته دائما على مستوى المسئولية فى مساندة جهود الدولة لمواجهة ازمة الامطار

محمد عبد الله زين الدين: محافظة البحيرة نجحت في إدارة أزمة الطقس

بينما يقول النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والامين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة أن محافظة البحيرة بجميع أجهزتها وعلى رأسها اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تحركت من أجل التصدى لموجة الطقس السيء والسيطرة على آثارها في مدن وقرى المحافظة، لافتًا إلى أن هذا التحرك ساهم في تخفيف تبعات سقوط الأمطار بغزارة على المحافظة.

وأكد نائب إدكو وأبوحمص، أنه فور سقوط الأمطار تواجد المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد ونائب المحافظ، واللواء وحيد الحضري رئيس مدينة إدكو، ومسئولو الري والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي في الشوراع، لمتابعة الأزمة من أرض الواقع، والتعامل معها لحظة بلحظة.

وتابع "زين الدين": " تعودنا في المحافظات الساحلية على سقوط الأمطار الغزيرة والعواصف والرياح، ولكن لم نتعود على التحرك السريع من الأجهزة التنفيذية.. فقد رأينا الوزراء والمحافظين وجميع المسئولين في الشارع في حالة استنفار ميداني من أجل السيطرة على الأزمة وما يترتب عليها، وبالفعل نجحوا إلى حد كبير في هذا".

وأوضح أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية كانت على قدر الحدث واستطاعت تقديم المعلومات بكل دقة والتحذيرات بكل سرعة للقيادة السياسية والمواطنين، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تفادي كارثة كانت محققة على الشعب المصري، لافتا إلى أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذت الموقف الصحيح بقرار اعتبار الخميس إجازة رسمية بكل قطاعات الدولة ومناشدة المواطنين عدم الخروج خلال موجة الطقس السيئ.

علاء والى: الحكومة نجحت في مواجهة الظروف المناخية

وقال المهندس علاء والى عضو مجلس النواب ، ورئيس لجنة الإسكان السابق بالبرلمان أن الحكومة تعاملت بكل شفافية وحرصت على مصلحة المواطنين وتم التنسيق بين جميع الوزارات والمحافظات للتعامل في مواجهة أزمة الطقس السيئ والظروف المناخية الاستثنائية التي اجتاحت البلاد بتحركات وإجراءات استباقية استعدت لها منذ بداية الإعلان عن حالة الطقس .

وقال النائب " علاء والى " أنه على الرغم من أن شبكات الصرف الصحى تحتاج إلى إحلال وتجديد وإعادة تخطيط لمواجهة مثل هذه الظروف الطارئة والتعامل مع مياه الأمطار مستقبلاً، إلا أن الحكومة قرأت الأحدث المتوقع حدوثها صحيحا ، وقامت كل وزارة ومحافظة بدورها وانتشرت بالشوارع والميادين وكثفت جهودها ورفعت حالة الاستعداد القصوى لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وشكلت سريعاً غرف عمليات مواجهة الكوارث والأزمات لمتابعة هذه الأزمة بكل جوانبها بالتنسيق مع الوزارات الخدمية المعنية والمحافظات على مستوى الجمهورية .

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وأثنى المهندس علاء والى عضو مجلس النواب على جهود الحكومة ورجال القوات المسلحة والشرطة وهيئة الأرصاد الجوية للجهد الكبير الذى بذلوه خلال الأيام الماضية في التعامل مع ظروف الطقس السيئ.

بينما أشاد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بجهود حكومة الدكتور مصطفى مدبولي هذه المرة مع موجة الطقس السيئ، مؤكدا تعاملها بطريقة شفافة جيدة، تعتبر مؤشر إيجابي لتجاوز أي مشاكل سابقة، من أجل ترسيخ جسور الثقة مع المواطنين.

وأوضح متولي أن الحكومة استعدت بالخرائط وجهزت خطتها وكل وزارة تعرف دورها بدقة، وهو نموذج إدارة أزمة ناجح وأصبح ظاهرا، أولها قرار منح إجازة للحكومة والمدارس والجامعات والقطاع الخاص باستثناء المهن الضرورية، الصحة والمحليات والمطافئ والمرور والدفاع المدنى.

وأشار إلى أن الإعلام المصري كان على قدر الحدث وتواجد في الشارع لمتابعة الأخبار أولا بأول، وتقديم الأخبار العاجلة بشأن الحدث لحظة بلحظة وبمنتهى الحرفية والمهنية، وتوعية المواطنين بخطوة الأزمة وتزويدهم بأهم الأخبار التي تتعلق بالسيول والأمطار والرياح التي ضربت البلاد، موضحا أن الجميع تناغم في منظومة يحكمها الالتزام والدقة حفاظا على حياة المصريين بكل حزم وحسم.

وأكد النائب على أهمية دور المجتمع المدنى أفراد و جماعات للمساعدة في تلافي آثار المشكلة بالجهد و المال و الوقت و الكثير من المتطوعين، مشيدا بتدخل القوات المسلحة بدورها أيضا لمساندة العمل المدنى.

وأشار النائب إلى أهمية دور المجتمع المدني في مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية لعدم حدوث كوارث تضر بالمجتمع، وأوضح أننا أصبحنا قادرين على مواجهة هذه الأزمة بمجهودات الحكومة والمجتمع المدني.

وأكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، أن التحول في استراتيجية الدولة المصرية في التعامل مع المتغيرات المناخية وسوء الأحوال الجوية، من استراتيجية “رد الفعل” ذات الطابع الدفاعي إلى استراتيجية “استباق الفعل” التي تمثل ضربة استباقية للنتائج السلبية بغية تحجيمها، مشددا ضرورة السعي لابتكار طريقة مختلفة للتخلص من مياه السيول والأمطار وحفاظًا علي أرواح المواطنين، وليس فقط التخلص منها بل والأستفادة من تلك المياه لإستخدامات متنوعة صديقة للبيئة، والأمور الإستهلاكية يوميًا في حياة المواطنين.

وأشاد مشهور بتكاتف الشعب المصري ودور وزارة التضامن في الأزمة حيث قامت وزارة التضامن والجهات المعنية في البلاد بنقل الأسر المتضررة جراء سقوط الأمطار، وانهيار منازلهم أو تصدعها، إلى مناطق الإيواء مع تقديم كافة المساعدات لهم، مع التأكيد على تقديم إعانات عاجلة، وتعويضات لاحقة لمساعدتهم في تلك الظروف، وكذلك توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بفتح مراكز الشباب والمدن الشبابية والتعليم المدني للحالات الطارئة.

فايز بركات: الحكومة تعاملت بنضج مع التقلبات الجوية

وفى السياق ذاته، يقول النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم: حكومة الدكتور مصطفي مدبولى نجحت فى الإجراءات الاستباقية التى اتخذتها فى استيعاب الحالة الجوية غير الطبيعية والتى شهدت سقوط أكبر كمية من الأمطار، وظهر ذلك بجلاء عبر غرفة العمليات المركزية التى قادها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار؛ لمتابعة الموقف الحالي لحالة عدم استقرار الطقس.

وأشار إلى أن الحكومة تعاملت بنضج مع الأزمة، وخططت ونسقت من أجل التعامل معها، وخلال آخر 48 ساعة شاهدنا تحذيرات الأرصاد، كما عقدت الحكومة مؤتمرًا صحفيًا، شرحت فيه كل جوانب الطقس السيئ، والإجراءات التي ستتخذها لتفادى أي أزمات، مضيفا أن ظروف وجود أجازة التى تم منحها لموظفى الدولة والمدارس ساهمت إلى حد كبير جدا فى التخفيف من الإجراءات التى تتخذ من أجل التعامل مع هذا الحدث.

وأضاف أن رجال أجهزة الدفاع المدني والمحافظين قدموا دورا بطوليا خلال موجة الطقس السيئ وتواجدوا في الشوارع لإنقاذ المواطنين العالقين وشفط المياه من الشوارع والطرق الرئيسية وأيضا قطع الكهرباء والمياه على بعض المناطق لتفادي أي أزمة قد تشب على خلفية الأمطار شديدة الغزارة التي اجتاحت البلاد، مؤكدا أن هذا الموقف يستحق كل تقدير واحترام ويعني أن المصريين شعب قوي وقادر على مواجهة أي أزمة.