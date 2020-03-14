شكرا لقرائتكم خبر عن دراسات الشرق الأوسط بباريس: جولة وزير الخارجية حققت نتائج إيجابية وأوضحت موقف مصر من مفاوضات سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف الدكتور عبد الرحيم على عضو مجلس النواب ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس جولة السفير سامح شكري وزير الخارجية العربية والاوروبية والتى استغرقت 6 أيام وشملت الأردن والعراق والكويت والسعودية والإمارات وسلطنة عمان والبحرين وبلجيكا وفرنسا بالناجحة، مؤكدا أهمية رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي التى قام "شكرى" خلالها بتسليمها لقادة هذه الدول وتناولت آخر المستجدات المتعلقة بمفاوضات سد النهضة.

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وأعرب "على" فى بيان له أصدره اليوم عن الأهمية الكبيرة لتوضيح رؤية مصر لقيادات الدول العربية والاوروبية بشأن ملف سد النهضة، وتأكيد الموقف الثابت لمصر وحرصها فى الحفاظ على حقوقها التاريخية فى مياه نهر النيل، مشيدا بحرص وزير الخارجية على طرح رؤية مصر تجاه جميع القضايا الراهنة بالمنطقة التى أوضح فيها وزير الخارجية لقيادات هذه الدول خاصة فيما يتعلق بمستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا وشرق المتوسط وأيضا بحث سبل دعم أوجه الشراكة التي تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي في المجالات المختلفة، ومواصلة العمل نحو تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي التي تقوم على التعاون بين شركاء من أجل تحقيق الاستقرار والأمن لشعوب ضفتي المتوسط.

كما أكد الدكتور عبد الرحيم على أهمية القضايا التى بحثها السفير سامح شكرى مع عدد من كبار المسئولين الفرنسيين لدفع العلاقات المصرية الفرنسية وتنميتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، واستعراض رؤية مصر إزاء سائر الملفات الدولية والإقليمية وعلى رأسها الأزمة الليبية وتطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، إضافة إلى الموضوعات المتعلقة بالإرهاب والهجرة غير الشرعية وآخر مستجدات ملف سد النهضة.