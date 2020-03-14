شكرا لقرائتكم خبر عن استجواب داخل البرلمان التركى حول تعذيب 40 طالبا في معتقلات أنقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، أن برلمانيا تركيا معارضا، عرض في البرلمان التركى، وقائع تعرض طلاب جامعيين معتقلين داخل مديرية أمن أنقرة للتعذيب، مطالبًا بالرد على تلك الادعاءات، حيث قدم نائب حزب الشعب الجمهوري التركى المعارض في البرلمان التركى، سزجين تانركولو، استجوابًا لوزير الداخلية التركى سليمان صويلو، حول ما إذا كان قد تم فتح تحقيقات حول تلك الوقائع المتكررة الخاصة بالتعذيب.

سزجين تانري كولو أوضح أن قوات الأمن ألقت القبض على 56 طالبًا جامعيًا في 28 فبراير الماضي في الذكرى السنوية للانقلاب، وأفرجت عمن يعانون من مشكلات صحية، بينما تحتجز نحو 40 منهم داخل مديرية أمن أنقرة.

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وأشار نائب حزب الشعب الجمهوري التركى المعارض في البرلمان التركى، إلى أن الادعاءات تتحدث عن تعرض الطلاب للتعذيب، وتقييدهم بالأصفاد من الخلف، وتهديدهم بخلع أظافرهم، فضلًا عن خلع ملابسهم والتحقيق معهم في غياب المحامين الموكلين عنهم.

وتساءل النائب في الاستجواب، قائلا: كم عدد المحتجزين في مديرية أمن أنقرة اعتبارًا من 10 مارس/ أذار الجاري؟ ما هي أعمار الأشخاص المحتجزين وجنسهم، وعدد الطلاب بينهم؟

وكانت النيابة العامة أحالت الطلاب المحتجزين، بينهم طالبات، إلى النيابة لتوافق الأخيرة الثلاثاء على اعتقالهم وإرسالهم إلى السجن، بتهمة الصلة بحركة الخدمة، بينهم طالب توفي والده في السجن بعد اعتقاله بتهمة الصلة بالانقلاب الفاشل في 2016، وطالب آخر تبوأ المرتبة الأولى على صعيد تركيا في امتحان الدخول إلى الجامعات، فيما انطلقت حملة توقيعات على موقع Change.org تحت شعار ” الطالبات يتعرضن للتعذيب في أنقرة”، حيث أشارت الحملة إلى تعرض 60 شخصا معتقلا من بينهم طالبات جامعيات للتعذيب في أنقرة وطالبات الحملة بالتحقيق فيما تعرضت له الطالبات المعتقلات من سوء معاملة والتعرية والتهديد إضافة إلى إهانة المحامين المدافعين عنهم.