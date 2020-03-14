شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للصحافة" تعقد انتخابات "روزاليوسف و أ ش أ والقومية للتوزيع".. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد الهيئة الوطنية للصحافة، انتخابات مجلس الإدارة و الجمعية العمومية بمؤسسات روزاليوسف و وكالة أنباء الشرق الأوسط و الشركة القومية للتوزيع ، غدا الأحد الموافق 15 مارس 2020، وكانت الهيئة الوطنية للصحافة قد طالبت من اللجان المشرفة التزام أقصى درجات الحيدة والنزاهة والشفافية، تحت الإشراف القضائى، مضيفة أنها قررت استخدام الحبر الفسفورى فى مختلف اللجان، وتقديم كل التيسيرات الممكنة للتسهيل على الناخبين.

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يذكر أن الهيئة الوطنية للصحافة قررت من قبل تأجيل انتخابات مجالس الإدارة و الجمعية العمومية التي كان مقرراً إجراءها الخميس 12 الماضى الموافق مارس في مؤسسات روزاليوسف ووكالة أنباء الشرق الأوسط والشركة القومية للتوزيع إلى يوم الأحد الموافق 15 مارس بنفس الجداول والشروط وأماكن اللجان وكافة الإجراءات المعلن عنها من قبل.

وأضافت الهيئة فى بيان لها ، أن ذلك نظراً للظروف الجوية المتوقعة يوم الخميس التي تشير إلى احتمالات هبوط عاصفة وأمطار رعدية، وللتيسير على المرشحين والناخبين في المؤسسات الصحفية القومية في أداء حقهم الانتخابي في يسر وسهولة.