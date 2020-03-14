شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات تراجع نتائج الانتخابات بإعادة "تكميلية ملوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل الهيئة الوطنية للانتخابات حاليا على مراجعة كافة اوراق العملية الانتخابية فى جولة الإعادة بالانتخابات التكميلية بدائرة ملوى بالمنيا ، حيث تتولى لجنة فرعية مختصة بالهيئة أعمال المراجعة ، بعد أن تلقت كافة النتائج من اللجان الفرعية بالدائرة والبالغ عددها 153 لجنة.

وتقوم اللجنة بعملية تجميع نتائج المصريين فى الخارج إلى نتائج الداخل ، للإعلان عن النتائج رسميا وإعلان اسم الفائز الثلاثاء المقبل بحسب الجدول الزمنى الذى كانت قد وضعته الهيئة.

وجرت الانتخابات على مستوى 153 لجنة انتخابية بالدائرة، وأشرف عليها 182 قاضى وعاونهم عدد من الموظفين ، وبينما كانت الكتلة التصويتية بالدائرة 444 ألف و867 ناخب.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد تلقت من وزارة الخارجية أوراق العملية الانتخابية لتصويت المصريين فى الخارج بجولة الإعادة فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرة ملوى بالمنيا، حيث كانت السفارات والقنصليات قد بدأت في إرسال هذه الأوراق للخارجية، والتى تقوم الأخيرة بإرسالها للهيئة الوطنية للانتخابات، عقب أن يصلها أرواق الانتخابات من كافة الدول التى جرت فيها عملية الاقتراع.

وتقوم البعثات بإرسال الحصر العددى لمن أدلوا بأصواتهم ونماذج محاضر الفرز، برقيا لوزارة الخارجية، والتى ترسلها للجنة متابعة وتلقى أوراق العملية الانتخابية من اللجان الانتخابية فى الخارج لتبدأ فى إعداد محضر الفرز المجمع لكل دائرة.

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وتقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بتجميع نتائج الخارج على نتائج الداخل، وإعلان النتائج مجمعة فى النهاية بعد انتهاء عملية الاقتراع فى الداخل.

وشهدت عملية الاقتراع للمصريين فى الخارج والداخل فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بجولة الإعادة بدائرة ملوى بالمنيا، انتظام التصويت ، ومرت دون وجود معوقات أو شكاوى بحسب الهيئة الوطنية للانتخابات.

وجرت جولة الإعادة في دائرة ملوى بالمنيا بين كل من المرشحين عبدالله محمد خليفة، ومحمد عبد الحكيم رشدان، حيث كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد فتحت باب الترشح على الدائرة فى يناير الماضى بعد وفاة نائبها أحمد شمروخ بعد صراع مع المرض.

وكانت قد أجريت جولة أولى من الانتخابات فى فبراير الماضى، تنافس فيها 7 مرشحين، لكن لم يحصل أى منهم على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة، لذلك أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إجراء جولة الإعادة بين أعلى مرشحين حصلا على الأصوات وهم كل من المرشحين، عبد الله محمد عبد الله خليفة والذى كان قد حصل على ١٠٤٢٤ صوتا، ومحمد عبد الحكم أبو زيد رشدان وشهرته صابر عبد الحكيم وحصل على ٢٦٦٤٢ صوتا فى الجولة الأولى من الانتخابات بالدائرة.