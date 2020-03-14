كأس محمد السادس للأبطال.. تأجيل مباراة الرجاء والإسماعيلي بسبب “كورونا”

قرر الاتحاد العربي لكرة القدم تأجيل مباراة إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، المبرمجة يوم غد الأحد، بسبب تداعيات فيروس “كورونا” المستجد.

وكشف الاتحاد في بلاغ له أن الخطوة تندرج في سياق الاحترازات الوقائية القائمة في مختلف الدول، وحفاظا على سلامة الجميع.

وشدد البلاغ ذاته على أنه تقرر تأجيل مبارتي نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال حتى إشعار آخر.