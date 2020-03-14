كورونا..تأجيل مباريات التوظيف في وزارة الداخلية والجماعات الترابية إلى تاريخ لاحق

قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها، عممته قبل قليل، إنه إطار التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة الوضع الاستثنائي المتعلق بخطر تفشي فيروس كورونا المستجد على مستوى التراب الوطني، وعقب قرار منع جميع التجمعات العمومية التي يشارك فيها 50 شخصا فما فوق، تقرر تأجيل مباريات التوظيف المعلن عنها سابقا من طرف الوزارة.

وأوضح البلاغ أن القرار يشمل أيضا مختلف مباريات الجماعات الترابية، حرصا على سلامة المترشحين.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت صباح اليوم، أنه قد تقرر، وحتى إشعار آخر، منع جميع التجمعات العمومية التي يشارك فيها 50 شخصا فما فوق.

وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية، أنه تقرر أيضا وحتى أشعار آخر، إلغاء جميع التظاهرات واللقاءات الرياضية والثقافية والعروض الفنية.