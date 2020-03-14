أكد الدكتور خالد بن رحال، مندوب وزارة الصحة بإقليم بني ملال، أمس الجمعة، عدم تسجيل أية حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بجهة بني ملال خنيفرة.
وأوضح بن رحال، خلال عرض الذي نظمه المعهد المتخصص في الصحافة ومهن السمعي البصري ببني ملال، أن عدد الحالات التي خضعت للتتبع بالجهة بلغ 35 حالة مرتبطة بالأشخاص الذين كانوا على متن الطائرتين اللتين حملتا المصابين يومي 25 و27 فبراير المنصرم، والقادمتين من خارج المغرب.
وأوضح المصدر ذاته، أن 23 حالة تم التأكد من عدم إصابتها بفيروس كورونا، فيما لا زال 12 شخصا يخضعون للتتبع والمراقبة، وفق المعايير الصحية المعمول بها.
وأكد مندوب وزارة الصحة ببني ملال، أن المغرب في المرحلة الأولى من إنتشار الفيروس، مشيرا إلى أن كافة المصالح مستعدة من أجل مواجهة أي تطور للوضع بالمغرب .
كانت هذه تفاصيل خبر مندوب الصحة ببني ملال: المغرب في المرحلة الأولى من انتشار فيروس كورونا و35 حالة تم تتبعها في الجهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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